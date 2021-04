Il Napoli cerca un terzino giovane che possa ringiovanire il reparto e sostituire la possibile partenza di Hysaj

Il Napoli ha agganciato la Juventus e adesso è in piena corsa per l’accesso alla Champions League. Nel frattempo la società sta valutando le mosse in vista della prossima stagione, a partire dall’allenatore che con tutta probabilità non sarà più Rino Gattuso, nonostante gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento alla guida del club partenopeo. Sarà da valutare anche la situazione di alcuni calciatori tra cui Elseid Hysaj il cui contratto scade a giugno 2021.

Calciomercato Napoli, Dalot per sostituire Hysaj

Per il terzino albanese è in ballo l’opzione che porta alla Roma, in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa. Ecco perché uno dei primi obiettivi di Aurelio De Laurentiis è proprio un terzino, meglio se giovane, che possa ringiovanire il reparto. Uno dei profili nel mirino del Napoli è il classe ’99 portoghese Diogo Dalot, come riportato dal quotidiano lusitano ‘Record’. Il giocatore rossonero è però di proprietà del Manchester United, squadra con cui gli azzurri dovranno trattare per trovare un accordo.

Anche in porta il Napoli sta ragionando sulle possibili alternative. Con tutta probabilità uno tra Meret e Ospina lascerà il club partenopeo al termine della stagione. Con il Parma ormai quasi matematicamente in Serie B potrebbe tornare il napoletano Luigi Sepe.