Il Milan è in netta difficoltà rispetto alla prima parte di stagione: occhio al futuro della rosa, con un big che potrebbe lasciare

Netto calo per il Milan in Serie A. È arrivato un nuovo scivolone per i rossoneri, stavolta contro la Lazio nel fondamentale scontro Champions League. Si è trattato, inoltre, della seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, dopo il passo falso a sorpresa contro il Sassuolo dello scatenato Raspadori. Gli uomini di Pioli sono rimasti al secondo posto in classifica per diverse partite, a seguito dello scavalcamento dell’Inter schiacciasassi. Ora si ritrovano addirittura al quinto e il ritorno nella Coppa dalle grandi orecchie si complica non poco. Clima teso in casa ‘Diavolo’ e ad indorare la pillola arrivano anche notizie poco confortanti in sede di calciomercato. Uno dei pezzi forti dell’undici titolare potrebbe, infatti, dire addio. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, occasione clamorosa | Il bomber se ne va!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può dire addio: chiamata a Zidane

Il Milan è andato certamente oltre le aspettative in campionato per gran parte della stagione. La squadra si è ritrovata a lottare per lo scudetto, obiettivo neanche nei pensieri la scorsa estate. Ha resistito il più possibile, ma alla fine non ha retto lo strapotere dei cugini rivali, più organizzati per la vittoria del principale trofeo nazionale. La situazione, però, è andata sempre peggiorando e i rossoneri sembrano essersi ‘sgonfiati’. Questa situazione critica può avere delle ripercussioni anche e soprattutto in ambito di calciomercato.

Il ritorno in Champions League è fondamentale sotto tutti i punti di vista per il futuro e, se non dovesse arrivare, alcuni giocatori potrebbero pensare seriamente di proseguire la loro carriera altrove per prendere parte alla massima competizione europea. In particolare, stando a quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, una delle pedine maggiormente scontente del momento attuale è Theo Hernandez. Il francese, arrivato dal Real Madrid nel luglio 2019, pare non sia intenzionato a rimanere a Milano sponda rossonera in caso di mancato approdo all’Europa che conta.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, Romagnoli via | Blitz in Francia per l’erede: Inter e Juve ko

Sempre secondo il sito spagnolo, inoltre, il classe ’93 avrebbe contattato direttamente il tecnico dei ‘Blancos’ Zidane per verificare le possibilità di un clamoroso ritorno a Madrid. Il terzino è diventato uno dei pilastri dell’undici di Stefano Pioli e ha realizzato 5 gol e 7 assist in 35 partite tra Serie A e Europa League. Il Milan farà di tutto per evitare questa perdita, ma la Champions sarà indispensabile per riuscirci. Vedremo quale sarà il futuro di Theo Hernandez.