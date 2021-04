Il calciomercato bianconero può vedere diversi movimenti, in entrata ed uscita, in vista della prossima sessione estiva. Tanti i cambiamenti in vista, con il futuro di Pirlo ancora da decifrare ed una clamorosa occasione per la stella, pronta a cambiare squadra il prossimo luglio

La sfida contro l’Udinese, in trasferta, per mantenere vivo l’obiettivo di raggiungere un posto utile alla qualificazione per la prossima Champions League. Sarà un finale di stagione teso e complicato per la Juventus di Pirlo, con la dirigenza torinese che si sta già guardando intorno in vista del prossimo calciomercato estivo. Da questo punto di vista, spunta la clamorosa idea che porta a Robert Lewandowski: il campione polacco può davvero lasciare il Bayern Monaco al termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Juventus, Lewandowski vuole l’addio: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il prossimo mercato estivo potrebbe vedere il clamoroso addio di uno degli attaccanti più importanti al mondo. Si tratta di Robert Lewandowski che, nell’imminente rivoluzione in casa Bayern (è stato da poco annunciato Nagelsmann in panchina) molto probabilmente saluterà la Bundesliga.

Per il bomber polacco, che sembrerebbe aver espresso la volontà di cambiare squadra a fine stagione, servirà un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Sul bomber 32enne vi è un lunghissimo elenco di club, da tempo sulle sue tracce. Dal Barcellona ad Atletico e Real Madrid in Spagna, fino ai top club inglesi arrivano a PSG, Juventus ma anche Inter.

Situazione quindi in divenire, il Bayern Monaco non sarebbe contrario all’addio di Robert Lewandowski (che guadagna 15 milioni lordi a stagione) ed in caso di offerta congrua, il nazionale polacco saluterebbe il club bavarese per diventare protagonista altrove.