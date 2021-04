Calciomercato Juventus, flop Ramsey | Clamorosa ipotesi per il futuro!

Ramsey delude ancora. Il centrocampista della Juventus è stato tra i peggiori anche contro la Fiorentina. Ecco la clamorosa ipotesi per il suo futuro

Un altro stop che fa rumore. La Juventus di Pirlo non va oltre l’1-1 sul campo della Fiorentina e rimane immischiata in piena zona Champions League. Un pareggio che conferma tutti i limiti mostrati dai bianconeri nel corso della stagione, arrivato grazie ad un’invenzione di Morata dopo un pessimo primo tempo. Tra i peggiori in campo, oltre a Cristiano Ronaldo, c’è ancora una volta Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non è mai riuscito ad incidere, sprecando anche una grandissima occasione a tu per tu con Dragowski. Una brutta prestazione che rispecchia appieno l’annata dell’ex Arsenal, nuovamente caratterizzata dagli infortuni e fatta di alti (con un comunque magro bottino di 2 gol e 5 assist) e soprattutto bassi. Ecco la clamorosa ipotesi per il futuro di Ramsey. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, flop Ramsey | Ipotesi rescissione!

Il nome del gallese è in cima alla lista dei partenti in casa bianconera. Dal suo arrivo a parametro zero ormai due stagioni fa, il 30enne non ha mai garantito prestazione di alto livello e soprattutto continuità fisica. La sua avventura a Torino sembra insomma al capolinea. Tuttavia, come già accaduto con i vari Higuain, Khedira e Matuidi, anche la cessione di Ramsey è frenata dall’altissimo ingaggio percepito dal calciatore, da oltre 7 milioni netti l’anno fino al 2023. Nel caso in cui la dirigenza della Juve non dovesse riuscire a trovare un’acquirente, non è dunque da escludere la clamorosa ipotesi rescissione.

Ramsey non rientra più nei piani dei bianconeri e, attraverso una buonuscita, permetterebbe alla società di liberarsi di un ingaggio pesantissimo risparmiando qualche milione. E il giocatore, dal canto suo, tornerebbe volentieri in Premier League. Vi terremo aggiornati.