L’Inter al tavolo delle grandi in estate: il Bayern Monaco potrebbe lasciar partire Lewandowski e tra i papabili per la sostituzione spunta un nerazzurro

La stagione volge al termine, ma per le squadre di Serie A è già tempo di pianificare le mosse per il calciomercato. L’Inter è vicina all’obiettivo scudetto e in società già si pensa a come rinforzare la rosa. La situazione non è urgente e c’è tempo di valutare con attenzione le mosse, cercando magari di cogliere opportunità che giungono da fuori: ma attenzione alle sirene estere, con l’ultima suggestione del Bayern Monaco in ottica nerazzurra.

Calciomercato Inter, assalto Bayern Monaco

Il Bayern Monaco sta infatti valutando la cessione di Robert Lewandowski. Proprio lui, l’uomo da 43 gol in 37 partite stagionali, 36 dei quali in Bundesliga. L’attaccante polacco, classe 1988, ha un contratto in scadenza nel 2023, ma non è un incedibile. L’arrivo di Julian Nagelsmann sulla panchina bavarese potrebbe aprire un nuovo ciclo senza il bomber dei record. Il giocatore non sarà però svenduto: è valutato 70 milioni e percepisce un ingaggio di 11 milioni a stagione.

Lewandowski può partire ed un ipotesi di calciomercato coinvolgerebbe anche l’Inter. Nagelsmann è da sempre uno stimatore di Romelu Lukaku ed il Bayern Monaco potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di prendere il numero nove nerazzurro come sostituto del polacco. Il belga – più giovane di cinque anni – ha un valore di 90 milioni e a Milano percepisce circa 7,5 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, via Lukaku per Lewandowski

Lukaku ha un contratto sino al 2024 ed è il centro del progetto tecnico di Antonio Conte, allenatore che lo ha portato a siglare ben 27 gol in 40 partite giocate. Il fascino dell’Allianz Arena, però, colpisce anche i più forti e un’eventuale avanzata tedesca sarebbe da temere: il Bayern si garantirebbe un giocatore più giovane, l’Inter dovrebbe invece ricorrere ai ripari e finanziare con i soldi della vendita la punta con la quale affrontare da protagonista la prossima stagione in Champions League.

L’idea è ancora tale e non c’è ancora nulla di concreto. Tutto dipenderà anche da Nagelsmann e dalle sue sensazioni una volta approdato sulla panchina del Bayern Monaco. Le valutazioni verranno fatte a fine campionato, ma l’Inter potrebbe essere in pole position per la successione di Lewandowski.