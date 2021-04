La Juventus si sta già muovendo per la prossima stagione. Con il calciomercato estivo ormai alle porte, i pensieri della dirigenza bianconera slittano tutti su entrate ed uscite in vista dell’annata che verrà. In tal senso, la cessione del big è inevitabile: delusione totale ed ingaggio pesantissimo, la Juventus è pronta a scaricarlo

La Juventus ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, con l’obiettivo Champions ancora in forte dubbio. Dal calcio giocato al calciomercato, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ valuta le prossime uscite nella sessione estiva, con un nome in particolare che ha deluso totalmente e saluterà i bianconeri il prossimo giugno: Aaron Ramsey, salvo colpi di scena, dirà addio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, ‘incubo’ Ramsey: cessione immediata

La Juventus ed Aaron Ramsey prenderanno strade separate il prossimo luglio. Il mercato estivo vedrà il divorzio tra i bianconeri ed il centrocampista gallese che, stando al ‘Daily Mail‘, sarebbe una delle più grosse delusione del recente mercato bianconero. L’ex Arsenal ha deluso le aspettative, giocando poco negli ultimi due anni a causa dei continui infortuni (1384′ l’anno scorso, 1543′ nell’attuale stagione).

Il ricco ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, più bonus, pesa non poco sulle casse bianconere: la Juventus, delusa dall’apporto del 30enne al centrocampo nelle ultime due stagioni, avrebbe quindi deciso di metterlo sul mercato, risparmiando quasi 20 milioni netti per il contratto che rimane in scadenza il 30 giugno 2023.

Situazione quindi ben definita, con la Juventus decisa a sbarazzarsi dell’incubo Ramsey al termine dell’attuale stagione: il gallese sul piede d’addio nel prossimo estivo.