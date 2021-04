Calciomercato Juventus, super scambio in estate | Sfumano due obiettivi!

Ipotesi di scambio stellare tra Real Madrid e Manchester United: la Juventus rischia di vedere sfumare due obiettivi di calciomercato. Tutte le cifre e i dettagli

Si profilano settimane e mesi piuttosto bollenti in casa Juventus. La squadra bianconera deve ancora conquistarsi sul campo la qualificazione alla prossima Champions League, e dopo il deludente pareggio di Firenze la lotta si è fatta ancora più serrata. Una prestazione, quella del Franchi, che ha fatto finire Andrea Pirlo di nuovo al centro del ciclone, al punto che si è tornato a parlare del possibile esonero dell’allenatore. In ogni caso, come dichiarato anche da Paratici, la mancata qualificazione alla prossima Champions non è nemmeno contemplata in casa bianconera. Un obiettivo minimo assolutamente da non fallire anche in vista della programmazione della nuova stagione e del calciomercato estivo. In questo senso, due importanti nomi accostati alla Juve sono quelli di Paul Pogba e Raphael Varane. Ecco l’ipotesi di scambio tra Real Madrid e Manchester United: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Pogba-Varane | Tutti i dettagli

In cima alla lista dei desideri della dirigenza c’è sicuramente il nome di Paul Pogba. Il club bianconero sogna di riportare il centrocampista del Manchester United a Torino, ma i costi dell’eventuale operazione e la situazione in campionato hanno momentaneamente raffreddato la pista. Il francese, come noto, piace anche al Real Madrid di Florentino Perez, che potrebbe giocarsi la ‘carta’ Varane. Il connazionale di Pogba, infatti, è come il centrocampista in scadenza di contratto nel 2022 e dato in partenza dai ‘Blancos’. Entrambi vivono dunque situazioni simili e sono valutati circa 50-60 milioni di euro.

Un’ipotesi di scambio che saprebbe di vera e propria beffa per la Juventus, già accostata ad entrambi i giocatori. Occhi puntanti, dunque, anche sull’asse Madrid-Manchester: al momento non c’è nulla di concreto, ma nel calciomercato, com’è ormai noto, nulla è impossibile. Staremo a vedere.