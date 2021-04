Le prime mosse di calciomercato della Fiorentina per la prossima stagione arrivano già in queste ore: ufficiale l’addio del portiere

Stagione complicata più del previsto per la Fiorentina quella che sta per terminare. I viola, a sorpresa, sono ancora in cerca di punti per la matematica salvezza. Infatti la squadra toscana al momento si trova a soli tre punti dalla terzultima posizioni, con ancora cinque partite da disputare. In attesa di capire quale sarà il futuro della squadra, la società però si inizia già a muovere sul mercato.

Ovviamente a fine stagione uno dei primi obiettivi potrebbe essere trovare un nuovo allenatore. Ma oltre all’addio di Beppe Iachini, arriva già l’ufficialità di un altra partenza. Infatti il club che aveva preso in prestito un estremo difensore ha deciso di procedere ufficialmente con il suo riscatto. Arriva oggi il comunicato.

Calciomercato Fiorentina, Lafont resta al Nantes: riscatto UFFICIALE

Arriva il primo addio in anticipo in casa Fiorentina. Infatti in questi minuti arriva l’ufficialità dell’addio a titolo definitivo di Alban Lafont. Infatti il portiere francese a inizio stagione di due anni fa si è trasferito in prestito al Nantes, dove ha collezionato 34 presenze, incassando 52 gol e tenendo la porta imbattuta per tre volte.

Oggi arriva attraverso il sito del club francese l’ufficialità del suo riscatto per 9 milioni di euro. Il portiere ormai ex viola recentemente era stato accostato anche alla Roma, che cerca un erede tra i pali di Pau Lopez e Antonio Mirante, ma il suo destino sembrerebbe essere quello di rimanere in Francia. Il contratto con il Nantes varrà fino al 2024, ma la Fiorentina si tiene comunque l’opzione di contro riscatto per circa 11 milioni. Vedremo a fine stagione cosa deciderà il club viola.