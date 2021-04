Con il contratto in scadenza a fine giugno, l’avventura di Paratici alla Juventus è sempre più in bilico. Ecco i sostituti pensati da Agnelli per sostituire il direttore sportivo piacentino

Dopo undici anni alla Juventus, Fabio Paratici potrebbe abbandonare per sempre Torino. In scadenza di contratto nel giugno del 2021, come anche i suoi colleghi, il piacentino rimane l’uomo più in bilico all’interno della dirigenza dei bianconeri, soprattutto perché è anche uno dei principali indiziati di questa stagione non troppo convincente. Da lui, infatti, passano le scelte nell’ambito del calciomercato, e molte di quelle che ha preso non sono state viste con favore da tifosi e opinionisti sportivi. Insomma, sulla sua testa pende una spada di Damocle non da poco, tanto che all’ombra della Mole iniziano a circolare nomi per la successione.

Calciomercato Juventus, Paratici ai saluti | I probabili sostituti

A lanciare la bomba sul probabile cambio in dirigenza alla Juventus è stata stamattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Ciò che trapela, insomma, da Torino è che Andrea Agnelli starebbe pensando a un nuovo direttore sportivo, con tanti saluti al caro Fabio Paratici.

Sarà stata l’inchiesta sul caso Suarez, sarà il probabile ritorno sulla panchina dei bianconeri di Massimiliano Allegri, messo alla porta due anni fa per attuare una rivoluzione di gioco mai arrivata, sarà il mercato non ritenuto all’altezza, saranno un po’ tutte queste cose messe insieme, ma il rinnovo di contratto, che, come già detto, scade a giugno, non arriva. E una lista di ds è iniziata a circolare sulla scrivania del presidente.

Il primo a cui si sta pensando è Giuntoli, sempre più in rotta con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis nella fattispecie, come raccontato, invece, da calciomercato.it. Ma non è l’unica pista che porta alla probabile defenestrazione di Paratici. Agnelli, infatti, per il ruolo del piacentino, starebbe pensando anche a due ritorni quasi romantici: Marcello Lippi o Giuseppe Marotta. Per quanto riguarda il ct della Nazionale campione del mondo del 2006, si sta pensando a un posto nell’area tecnica, dove porterebbe l’esperienza giusta, l’ad dell’Inter, invece, avendo terminato il suo compito di riportare a Milano lo scudetto (è solo questione di giorni), avrebbe campo libero per tornare a Torino.