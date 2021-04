L’affascinante sfida di Europa League contro il Manchester United si avvicina al fischio d’inizio. All’Old Trafford, i ‘Red Devils’ ospitano la Roma di Fonseca per la semifinale di andata: ecco le scelte di Fonseca e Solskjaer

Manca poco, alle 21 l’arbitro Del Cerro Grande fischierà l’inizio di una gara che per Manchester United e Roma può significare un’intera stagione. All’Old Trafford ci si gioca una buona fetta del pass che potrebbe portare gli inglesi o lo squadra di Fonseca alla finale di Europa League. Roma che arriva alla sfida dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre apparizioni in Serie A.

Manchester United-Roma, Dzeko davanti: c’è Smalling

Una gara dal fascino unico quella che, a breve, vedrà il fischio d’inizio all’Old Trafford. Semifinale d’andata di Europa League con il Manchester United, tra le favorite per vincere la competizione per stessa ammissione di Fonseca, che ospita la Roma.

I giallorossi scendono in campo con il consueto 3-4-2-1 con Cristante, Smalling ed Ibanez in difesa mentre a guidare l’attacco sarà, dal 1′, Edin Dzeko. Per lo United Solskjaer recupera Rashford e si affida a Edinson Cavani lì davanti per provare a far male alla difesa romanista.

Ecco le formazioni ufficiali: Ecco le formazioni ufficiali:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.