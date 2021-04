La Roma sonda il terreno per un difensore in Serie A viste le partenze ormai quasi certe di Juan Jesus e Fazio

La Roma affronta domani la partita più importante della sua stagione, la semifinale di Europa League contro il Manchester United. Una partita che può cambiare l’annata dei giallorossi e di Paulo Fonseca. In campionato, però, la qualificazione in Champions sembra ormai un miraggio e serviranno rinforzi per rendere più competitiva la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, pista Bonifazi in difesa

Uno dei reparti su cui la società si sta focalizzando è la difesa. Juan Jesus non è più nei piani del club da tempo e a fine stagione con tutta probabilità lascerà la Capitale. Situazione analoga per Fazio nonostante il gol contro il Cagliari. Voci di mercato insidiano anche Gianluca Mancini, uno dei pilastri della retroguardia giallorossa ma la Roma ha già individuato un difensore per rinforzare il reparto.

Si tratta di Kevin Bonifazi che dopo il passaggio dalla Spal all’Udinese sta disputando, probabilmente, la sua miglior stagione in Serie A. L’ex Torino, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ è nel mirino del club giallorosso ma l’Udinese è pronto a riscattarlo dalla Spal per 6 milioni di euro.