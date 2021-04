L’Inter lavora per portare a Milano un trequartista di qualità: il sogno è il classe 2001 del Velez

La società nerazzurra è a lavoro per rinforzare la rosa e la vittoria dello scudetto potrebbe dare una spinta in più per creare una squadra ancora più competitiva in vista della prossima stagione. I reparti su cui l’a.d Beppe Marotta sta provando ad intervenire sono la corsia di sinistra, il centrocampo e l’attacco. In particolare l’Inter cerca un trequartista di qualità che possa arricchire la manovra nerazzurra e supportare Lukaku e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, la suggestione è Thiago Almada

Come si racconta da diverso tempo, l’obiettivo numero uno in quella zona di campo è Rodrigo De Paul che, però, è conteso da molte squadre tra cui la Juventus. L’Inter, però, ha un piano B e potrebbe pescare un gioiello ancora in Argentina, come accaduto per Lautaro Martinez. Questa volta si tratta di Thiago Almada, trequartista argentino classe 2001 del Velez.

Il suo contratto scade nel 2023 e potrebbe liberarsi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Almada rappresenta la suggestione del club nerazzurro che però lavora anche per dei ritorni, come quello di Federico Dimarco che andrebbe a sostituire Kolarov e Young, ormai destinati all’addio a fine stagione. Anche Salcedo potrebbe tornare alla base dall’Hellas Verona ed essere inserito nell’affare Almada.