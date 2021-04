Calciomercato Juventus, Ronaldo torna in Inghilterra | La condizione

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo, ma c’è una condizione da rispettare per il suo ritorno a Manchester

La posizione di Cristiano Ronaldo all’interno della Juventus è sempre più in bilico. Il portoghese è in scadenza di contratto l’anno prossimo e i suoi 31 milioni di euro di ingaggio influiscono molto sul bilancio del club bianconero, ora in netta difficoltà. L’acquisto di Ronaldo si è rivelato sbagliato, perché non ha portato i successi sperati e Andrea Agnelli ora si ritrova una bella gatta da pelare, cercando in tutti i modi di sbolognare il giocatore. Per lui potrebbe profilarsi il ritorno al Manchester United.

Juventus, il ritorno a Manchester di Ronaldo

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express‘, la posizione del Manchester United sull’affare Ronaldo è molto chiara. I Red Devils vorrebbero riaccogliere il campione portoghese, ma a una condizione. CR7 deve ridursi l’attuale ingaggio da 31 milioni di euro a stagione, circa 27 milioni di sterline l’anno. Una scelta che aiuterebbe il club inglese a mandare in porto l’affare, con buona pace della Juventus. Ci sarebbero anche stati dei colloqui con Cristiano Ronaldo per valutare il suo ritorno e al momento filtra totale indisponibilità del classe ’85 ad accettare una riduzione dei suoi emolumenti.