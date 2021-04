La Roma continua a lavorare al mercato per la prossima stagione e potrebbe trovare un rinforzo proprio dal Manchester United

Pesante sconfitta per la Roma nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Infatti dopo 45 minuti giocati alla grande dalla squadra di Paulo Fonseca, è arrivato un pazzesco crollo nella ripresa, che ha portato i ‘Red Devils’ rimontare e prendere il largo, vincendo la partita per 6-2. Ovviamente nella disfatta va anche calcolata la sfortuna nel perdere tre giocatori nel primo tempo per infortunio, con l’aggravante anche di non avere più slot per i cambi a disposizione.

Nel frattempo però la società capitolina non si ferma e continua a cercare rinforzi per il calciomercato per la prossima stagione. Uno degli obiettivi potrebbe essere proprio tra le fila di Solskjaer, anche se il club inglese chiede in cambio uno dei top player romanisti.

Calciomercato Roma, occhi su van de Beek: chiesto Zaniolo in cambio

Il calciomercato estivo inizia a prendere vita sin da ora, con i club europei che già iniziano a pianificare i colpi da mettere a segno. Anche in casa Roma, con la sconfitta in Europa League ancora da digerire, si inizia a pensare ai rinforzi da inseguire sul mercato.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il mirino dei capitolini si sarebbe spostato proprio tra le fila del Manchester United, puntando sul profilo di Donny van de Beek. Il centrocampista arrivato un anno fa dall’Ajax per 40 milioni non ha rispettato le attese e in questa stagione ha collezionato 30 presenze con la maglia dei ‘Red Devils’, mettendo a segno 1 gol e 1 assist. Così a fine stagione potrebbe partire verso Roma, ma in cambio lo United avrebbe chiesto il cartellino di Nicolò Zaniolo. La squadra capitolina però non avrebbe intenzione di separarsi dal suo gioiello, ma la trattativa con il Manchester per il centrocampista olandese sarebbe ancora in piedi, con buone probabilità di successo.