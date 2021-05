Franck Kessie è stato fin qui uno degli assoluti punti di forza del Milan di Stefano Pioli. Il suo contratto coi rossoneri scade però a giugno 2022

Con 11 gol, molti dei quali segnati su rigore, Franck Kessie è ad oggi il secondo miglior marcatore del Milan. Il migliore in assoluto è Zlatan Ibrahimovic con 15 centri, ma al pari dello svedese, il centrocampista ivoriano è senz’altro il calciatore più importante della squadra di Pioli. Il fatto che sia ancora in scadenza a giugno 2022, a parte il sottolineare l’inadeguatezza della dirigenza sul fronte rinnovi (vedi i ‘casi’ Donnarumma e Calhanoglu), dà però una spinta in più ai potenziali acquirenti. Che per l’ex atalantino non mancano di certo, anzi comprendono club di prestigio mondiale come il Real Madrid. Indiscrezioni di calciomercato danno proprio le ‘Merengues’ pronte se non già partite all’assalto del cartellino del numero 79 milanista.

Calciomercato Milan, assalto a Kessie: 55 milioni compreso vice Ibra. Ma…

Dagli spagnoli viene ritenuto il profilo ideale per aggiungere fisicità e dinamismo al centrocampo, tuttavia la proposta non dovrebbe superare i 20 milioni cash. In aggiunta, però, quel Luka Jovic cercato mesi fa da Maldini che non rientra nei piani futuri dello stesso Madrid. La valutazione del serbo, a gennaio scorso tornato all’Eintracht in prestito, si aggira sui 35 milioni. Va però detto che il Milan difficilmente accetterebbe di privarsi di Kessie di fronte a tale proposta. Bassa l’offerta cash e poi Jovic, comunque stimato, prende troppo di stipendio, ovvero circa 5 milioni netti.

Per il ruolo di vice Ibra, il club targato Elliott è non a caso indirizzato su profili dalle pretese economiche di gran lunga inferiori a quelle del classe ’97 cresciuto nello Stella Rossa.