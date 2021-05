Si è chiuso il match, valido per la 34esima giornata di Serie A, tra Milan e Benevento: ecco la classifica e il tabellino dell’incontro

Il Milan torna al successo dopo gli scivoloni contro Sassuolo e Lazio. Si è chiuso sul punteggio di 2-0 a favore dei rossoneri il match contro il Benevento, valido per la 34esima giornata di Serie A. Un risultato molto importanti ai fini della corsa Champions League. Il risultato non era affatto scontato, visto anche il morale della squadra. Gli uomini di Pioli, però, hanno messo da subito le cose in chiaro, siglando la rete del vantaggio con Calhanoglu già dopo pochi minuti del primo tempo. Il ‘Diavolo’ ha poi gestito continuando ad attaccare, fino a che nel secondo tempo – al quarto d’ora – è arrivato anche il raddoppio di Theo Hernandez. Il grande ex Inzaghi ha provato ad alzare la testa tramite rinforzi dalla panchina, ma non c’è stato nulla da fare. Pioli è momentaneamente secondo in classifica, in attesa dei risultati di domani. Per Inzaghi, invece, l’incubo retrocessione si fa sempre più grande.

Milan-Benevento 2-0, tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, THeo Hernandez (76′ Calabria); Bennacer (45′ Tonali), Kessie; Saelemaekers (75′ Castillejo), Calhanoglu (86′ Brahim Diaz), Leao (76′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo (86′ Tello), Viola, Ionita; Iago Falque (54′ Insigne), Improta (76′ Caprari), Lapadula (76′ Gaich). All. Inzaghi

Risultato: 2-0

Marcatori: 6′ Calhanoglu (M), 60′ Theo Hernandez (M)

NOTE: ammoniti: 38′ Bennacer (M), 90+3′ Castillejo (M)

Espulsi: –

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Passeri, Costanzo

IV Uomo: Fourneau

VAR: Mariani

AVAR: Alassio

CLASSIFICA 34esima giornata Serie A: Inter punti 82**, Milan 69** Atalanta 68, Napoli 66, Juventus 66, Lazio 61*, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Hellas Verona 42**, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 34**, Torino 31*, Cagliari 31, Benevento 31**, Parma 20, Crotone 18**

*Una partita in meno

**Una partita in più