La Juventus può dar vita ad uno scambio con il Liverpool: gli inglesi pronti a fare un’offerta per un centrocampista con Paratici che realizzerebbe una plusvalenza

La Juventus si prepara a vivere un’estate di rivoluzione sul calciomercato. La squadra di Pirlo è in piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League, ma qualsiasi sarà il verdetto della stagione, la società investirà su nuove risorse. L’idea è di intervenire su tutti i reparti e alcune novità potrebbero arrivare anche con la cessione di alcuni interpreti.

Calciomercato Juventus, offerta per Rabiot

L’ultima suggestione vede protagonista il Liverpool: secondo quanto riportano dalla Spagna, infatti, i Reds sono pronti a presentare un’offerta per Adrien Rabiot. Il francese piace al club, consapevole che la sua posizione alla Juventus è in bilico. Il giocatore – autore di appena due gol in 29 presenze in Serie A – non rientra nei piani della dirigenza, pronta a disfarsene anche per liberarsi di un ingaggio pesante pari a 7 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, soldi e bomber | Assalto a Kessie

Rabiot ha un contratto in scadenza nel 2023, ma alla Juventus è arrivato a parametro zero: la sua cessione in estate garantirebbe a Paratici una plusvalenza su tutti i fronti. Ma a che cifra cederlo? In casa bianconera si pensa ad uno scambio alla pari con Ozan Kabak, difensore nel mirino del Milan, ma poi finito al Liverpool in prestito dallo Schalke 04. Il turco si è preso la titolarità e verrà riscattato dai ‘Reds’ in estate, che lo inserirà poi nella lista degli incedibili.

Calciomercato Juventus, trattativa con il Liverpool

Ma la trattativa può comunque andare in porto. Il Liverpool può infatti offrire una seconda pedina di scambio che porta al nome di Kostas Tsimikas, terzino classe 1996. Il greco ha un contratto sino al 2025, ma non è un titolare e potrebbe essere ceduto per andare in una società che gli garantirebbe più minutaggio. La Juventus cerca un terzino sinistro che possa rappresentare un’alternativa valida ad Alex Sandro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, con Allegri via un big | Lo scenario

La quadra potrebbe quindi trovarsi: Rabiot per Tsimikas e plusvalenza per la Juventus. Due problemi risolti in un solo colpo per Paratici, ma c’è da testare la volontà del Liverpool ad andare o meno in fondo alla questione. Se ne riparlerà, probabilmente, a fine campionato.