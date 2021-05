Calciomercato Inter, addio Conte | Simeone ha un accordo

L’Inter potrebbe dire addio ad Antonio Conte a fine stagione: uno dei candidati per la panchina nerazzurra è Simeone

L’Inter ha vinto lo scudetto e ora, dopo aver festeggiato, deve iniziare a programmare per le prossime stagioni. Il futuro di Antonio Conte non è ancora stato definito e non è detto che continui ancora a sedere sulla panchina nerazzurra. Il successo in campionato mancava da undici anni e potrebbe lasciare da vincitore. Ci sarà un incontro con Suning, Marotta e il resto della dirigenza per capire quali saranno le prospettive del club nerazzurro. In caso di addio del tecnico, ci sarebbero già alcuni candidati per prendere il suo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre cessioni da urlo | Il tesoretto per il top player

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Roma 2-0, Fonseca demolito da Ranieri

Inter, Simeone per il dopo Conte

Diego Pablo Simeone sta guidando l’Atletico Madrid in un’epica lotta alla conquista della Liga. I Colchoneros però hanno sciupato il grande vantaggio accumulato negli ultimi mesi e ora si ritrovano il fiato sul collo di Barcellona, Real Madrid e Siviglia. La prossima giornata lo scontro diretto con il Barça potrebbe essere decisivo. E in caso di mancata vittoria del campionato, l’allenatore argentino potrebbe lasciare l’Atletico.

Ci sarebbe infatti un accordo tra Simeone e l’Atletico Madrid di andar via, se non dovesse arrivare la vittoria del campionato. Una scelta che vedrebbe l’Inter in pole per il suo futuro, visto che Conte potrebbe andar via.