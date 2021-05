Ancora una vittoria importante per la Juventus, ma la prestazione non è all’altezza: tre cessioni in estate per arrivare al colpo da urlo

La Juventus ha collezionato tre punti importantissimi in ottica Champions dopo una prova non all’altezza. Sotto di un gol ci ha pensato Cristiano Ronaldo a ribaltare il risultato contro l’Udinese. L’obiettivo della compagine bianconera resta quello di centrare la qualificazione alla massima competizione europea per poi pianificare al meglio tutti i programmi in estate. Potrebbe esserci così una vera e propria rivoluzione con tre cessioni eccellenti per puntare al top player.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare con il Liverpool | Scambio e plusvalenza

Calciomercato Juventus, all in su Luis Alberto: il tesoretto

La dirigenza bianconera potrebbe così pensare a tre addii da urlo per arrivare ad un tesoretto importante. In pole per la cessione in estate è il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che era partito alla grande ma poi gli infortuni l’hanno penalizzato ancora una volta. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. Potrebbe dire addio anche Adrien Rabiot, il centrocampista francese che non riesce a più dare quella qualità fondamentale per la compagine bianconera: l’ex Psg è valutato intorno ai 25 milioni. Infine, ci sarebbe la terza cessione importante per la Juventus: si tratterebbe dell’ex Fiorentina, Federico Bernardeschi, partito titolare contro l’Udinese senza incidere più di tanto. Con un’offerta pari a 20 milioni il club bianconero lo darebbe subito via.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Romagnoli alla Juve | Big respinto: scambio alla pari!

L’obiettivo della Juventus è quello di accumulare un tesoretto importante per puntare al talentuoso giocatore spagnolo della Lazio, Luis Alberto, autore di un’altra prestazione top condita da un gol da applausi contro il Genoa. Lotito lo lascerebbe partire soltanto per cash: così con i soldi accumulati dalle tre cessioni eccellenti, la Juventus ci potrebbe provare senza problemi.

Il giocatore biancoceleste sarebbe finito nel mirino dei top club d’Europa già da tempo con i bianconeri sempre molto interessati allo spagnolo. In estate potrebbe così arrivare all’assalto decisivo: al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva, non ci sono ancora contatti ufficiali per “Il Mago”.