Dopo la vittoria dello Scudetto l’Inter si concentrerà sui programmi futuri: possibile cessione eccellente in estate, idea scambio

Giornate di felicità per l’Inter che è tornata a dominare in Serie A dopo tanti anni di purgatorio. La compagine nerazzurra è stata protagonista di una cavalcata importante sotto la gestione di Antonio Conte, uno degli artefici del successo della squadra milanese. Ora il futuro andrà programmato nei minimi dettagli per cercare di uscire anche dalla situazione di debiti. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la società dovrebbe rientrare pensando anche ad una cessione eccellente in estate.

Calciomercato Inter, Eriksen può dire addio: idea scambio

L’indiziato numero a uno a partire sarebbe proprio il centrocampista danese, Christian Eriksen, che percepisce un ingaggio importante. Lo stesso nerazzurro è stato decisivo con il gol a Crotone: dopo esser entrato in campo dopo pochi minuti, l’ex Tottenham ha trafitto Cordaz con un tiro da fuori area. Sulle sue tracce ci sarebbero sempre top club della Premier League, pronti a fare follie per lui.

L’idea suggestiva, inoltre, potrebbe arrivare alla Serie A con il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. In caso di esito positivo, lo stesso allenatore livornese avrebbe dato il suo ok per l’idea di scambio con Paulo Dybala, che non è riuscito più a scaldare i cuori dei tifosi bianconeri. Il talentuoso giocatore argentino non è tornato sui suoi livelli dopo il Covid e i vari infortuni che l’hanno penalizzato ancora una volta. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino per tornare a regalare magie e assist decisivi.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con la Juventus coinvolta per quanto riguarda la corsa Champions. Allegri è l’indiziato numero uno per sostituire Andrea Pirlo, pronto a dire addio alla compagine bianconera dopo un anno ricco di difficoltà.