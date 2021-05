La nuova Roma di Josè Mourinho è pronta alle grandi manovre in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I giallorossi potrebbero puntare forte sul profilo di Ander Herrera, ex centrocampista dello Special One al Manchester United, che potrebbe finire anche sul taccuino della Juventus, a caccia di mezze ali per rinforzare il centrocampo: le ultime sui trasferimenti in Serie A



Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma! Lo Special One, 11 anni dopo l’ultima volta, torna ad allenare in un club italiano a caccia di trionfi e di riscatto dopo l’esperienza non particolarmente felice con il Tottenham di Daniel Levy. L’allenatore portoghese prenderà in mano i giallorossi succedendo a Paulo Fonseca che, in due annate, non è riuscito a raggiungere, salvo sorprese nella semifinale di ritorno, la qualificazione in Champions League. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Intanto iniziano anche le prime mosse di calciomercato per la Roma che potrebbe mettere nel mirino un ex giocatore di Mourinho ai tempi del Manchester United: il centrocampista spagnolo Ander Herrera, attualmente in forza al PSG di Mauricio Pochettino.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Berti: “Inter, prendi De Paul. Milan e Juve? Speriamo fuori dalla Champions”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ombra sul tecnico | Ritorno di fiamma più assalto al top!

Calciomercato Roma, suggestione Herrera | Sfida con la Juventus

La Roma potrebbe quindi mettere nel mirino Ander Herrera, centrocampista centrale classe 1989 che, in questa stagione con la maglia del club parigino, ha finora collezionato 28 presenze in Ligue 1 realizzando una rete e fornendo 3 assist ai suoi compagni di squadra. L’originario di Bilbao ha un contratto con la società transalpina fino al 2024 ed una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Ander Herrera potrebbe essere un nome interessante anche per la nuova Juventus che, la prossima estate, avrà bisogno di mezz’ali in grado di rinforzare il centrocampo quest’anno davvero in difficoltà con Ramsey e Rabiot autori di prestazioni spesso inferiori alle aspettative.