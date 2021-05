Il Tottenham, dopo l’esonero di Mourinho, valuta diversi profili per la panchina. Ecco il big dall’Italia e l’ex Napoli per gli ‘Spurs’

Il Tottenham, che da pochi giorni ha mandato via Josè Mourinho – annunciato nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione – è ala ricerca di un nuovo uomo per la panchina, attualmente affidata a Ryan Mason. La dirigenza del club sta lavorando al futuro e sta passando al vaglio diversi profili: tra i candidati anche Gian Piero Gasperini e Rafa Benitez. L’allenatore dell’Atalanta, secondo Duncan Castels, sarebbe balzato in primo piano dopo che Erik Ten Hag avrebbe deciso di restare ancora all’Ajax. E, d’altro canto, le ultime due edizioni di Champions League hanno dato ampio modo di credere che il tecnico ex Genoa e Inter sia pronto per il salto in una big europea quale gli ‘Spurs’.

Tottenham, Gasperini o Benitez: la situazione

Secondo Todofichajes, l’ultimo nome ad essere entrato in lista per la panchina dei londinesi sarebbe poi quello di Raa Benitez. Lo spagnolo ex Napoli e Liverpool ha una vasta esperienza in Premier League, dove ha allenato oltre ai ‘reds’ anche il Newcastle. Il Tottenham avrebbe già avuto contatti con l’allenatore – recentemente accostato anche al Napoli, di cui conserva un buon ricordo – ma una decisione in merito arriverebbe soltanto al termine dell’attuale stagione.

Ogni discorso sul futuro della panchina del club inglese è dunque rimandato all’estate, quando ci sarà modo e tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la panchina. Gasperini e Benitez sarebbero due opzioni calde per il dopo Mourinho, con l’italiano che avrebbe già dato disponibilità al possibile trasferimento.