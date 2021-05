Serie A, ecco quanto vale l'accesso in Champions League | Le cifre

Si infiamma la corsa Champions. Ecco quanto vale l’accesso alla massima competizione europea: le cifre degli introiti

Si infiamma la corsa Champions. A quattro giornate dal termine del campionato, solo l’Inter neo campione d’Italia è già certa della qualificazione alla massima competizione europea. I restanti tre posti sono ancora in ballo con ben cinque squadre in corsa, da Atalanta, Juventus e Milan (a quota 69 punti), a Napoli (67) e Lazio (64 con una partita da recuperare). Si tratta di un obiettivo di assoluta importanza anche per le casse dei club: ecco quanto vale in termini di introiti la qualificazione in Champions League. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Serie A, introiti Champions League: tutte le cifre

La Champions League mette in palio circa 2 miliardi di euro da distribuire tra le 32 squadre partecipanti. La suddivisione prevede una parte fissa ed una variabile: il 25% (488 milioni di euro) viene assegnato come bonus partecipazione in parti uguali tra tutti (15,25 milioni già garantiti a chi accede alla fase a gironi), il 30% (585 milioni) è calcolato sulla base del ranking UEFA che prende in considerazione gli ultimi 10 anni. Un ulteriore 30% (585 milioni) è distribuito in base ai risultati conquistati sul campo. Infine, il restante 15% corrisponde al cosiddetto “market pool” (circa 292 milioni di euro) legato al bacino d’utenza nazionale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Inoltre, le sei partite del girone valgono 2,7 milioni in caso di vittoria e 900mila euro per il pareggio. In sintesi, tra introiti fissi e variabili, la partecipazione alla Champions League vale di media 60 milioni di euro. Cifre importantissime alla luce della situazione economica dei club. E Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio lo sanno bene.