Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio per il bomber | Juventus KO

L’Inter potrebbe realizzare uno scambio importante sul calciomercato, in modo da arrivare a un nuovo attaccante. Nell’affare, però, potrebbe essere sacrificato Christian Eriksen

L’Inter si gode lo scudetto appena conquistato, dopo un’annata trionfale in Serie A. I nerazzurri stanno festeggiando il titolo con tutta la dirigenza, ma tra qualche settimana il calciomercato entrerà nel vivo e la Beneamata è pronta a pianificare il futuro attraverso colpi mirati e cercando di trattenere tutti i big su cui si è basato il successo della squadra. Proprio per questo, i nerazzurri potrebbero andare alla ricerca di un nuovo attaccante, ma non senza sacrifici.

Uno dei profili che potrebbe fare particolarmente comodo ai nerazzurri è Moise Kean. Il giovane attaccante sta dimostrando tutte le sue qualità in questa stagione con la maglia del PSG. Un rilancio che non è certamente passato inosservato ai maggiori club italiani e sulla scena internazionale. La Juventus, infatti, è da diverso tempo sul calciatore e pronta all’affondo per riportarlo a Torino. Allo stesso tempo, però, occhio all’Inter che potrebbe fiondarsi sul ragazzo, ma all’interno di un interessante scambio.

Calciomercato Inter, Eriksen sacrificato per Kean: la pista taglia fuori la Juventus

E così proprio i nerazzurri potrebbero andare all’attacco di Moise Kean per completare il loro attacco. Infatti, il talento della Nazionale potrebbe fare comodo alla Beneamata in caso di partenza di Lautaro Martinez, ma anche come terza punta per completare il parco punte insieme a Lukaku e lo stesso Toro. Il suo arrivo, però, potrebbe non essere a cuor leggero. Infatti, il bomber potrebbe essere scambiato con Christian Eriksen che in questo modo tornerebbe in Premier League.

L’Everton di Carlo Ancelotti, infatti, è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche: il talento danese potrebbe, dunque, fare molto comodo all’allenatore italiano. Vedremo se questo scenario sul calciomercato si concretizzerà nei prossimi mesi, con buona pace della Juventus.