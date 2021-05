L’Inter si gode il 19esimo scudetto della sua storia ma guarda, già con grande attenzione, ai prossimi movimenti di calciomercato. In tal senso, il top club non smette di pensare al pilastro di Conte per la prossima estate: serve una super offerta

La sfida contro la Sampdoria a ‘San Siro’ sarà l’occasione per festeggiare lo scudetto appena conquistato ma in casa nerazzurra le attenzioni sono tutte, o quasi, rivolte al prossimo calciomercato estivo. L’Inter rischia di perdere Romelu Lukaku, per il quale un top club europeo è in forte pressing: la posizione del club meneghino e la possibile cessione del bomber belga.

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino: la posizione dei nerazzurri

Secondo il giornalista Kevin Palmer, stando a quanto riportato da ‘Williams CFC‘ su Twitter, il Chelsea sarebbe già orientato a mettere a segno tre acquisti di spessore in vista della prossima stagione. Tuchel ha intenzione di puntare su un difensore, un esterno e una punta di peso. Il nome caldo per la retroguardia è sempre quello dell’ex Roma Marquinhos, sull’esterno il sogno è Sancho. Discorso che va scaldandosi con il passare dei giorni è quello legato al centravanti, con il Chelsea che non perde di vista Romelu Lukaku, con la notizia confermata da ‘Sunday World, che prevede che l’anno prossimo a guidare l’attacco dei Blues possano essere appunto il nerazzurro e l’ala del Borussia Dortmund.

Il belga è stato il grande protagonista della stagione nerazzurra, trascinando l’Inter al meritato tricolore. Il 27enne, ex United e Chelsea, è in scadenza nel 2024 con la società di Zhang e l’Inter non avrebbe intenzione di sedersi a trattare l’eventuale clamorosa cessione per meno di 100 milioni di euro. I ‘Blues’ insistono dunque per far tornare a Londra Lukaku dopo i 27 gol e 9 assist nelle 43 presenze complessive accumulate con l’Inter di Conte nell’ultima annata.

Situazione in divenire, Tuchel in pressing per avere Lukaku in vista della stagione 2021/22: addio non impossibile ma solo a determinate condizioni economiche.