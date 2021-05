Archiviata la trionfale cavalcata conclusa con il 19esimo scudetto della storia nerazzurra, l’Inter deve fare i conti con uno dei nomi recentemente accostati alla squadra di Conte per il prossimo calciomercato estivo: sorpasso e beffa, un altro club di Serie A in pole

Uno scudetto tanto desiderato quanto meritato quello dell’Inter targata Conte che si gode il trionfo e guarda con ottimismo alla prossima stagione. Si passerà dal calciomercato estivo con diversi assi nella manica di Marotta per puntellare la rosa interista. In tal senso, arrivano pessime notizie per uno dei nomi recentemente accostati alla compagine meneghina: c’è il sorpasso da parte della Fiorentina.

Calciomercato Inter, colpo da Londra: sorpasso viola

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Fiorentina sarebbe pronta a fare sul serio per Lucas Torreira. L’ex centrocampista della Sampdoria, sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2023, ha più volte manifestato il desiderio di trasferirsi al Boca Juniors. Un pensiero che, tuttavia, non sarà assecondato come ammesso dal papà del calciatore nelle scorse ore. Ad approfittare della situazione potrebbe essere quindi la Fiorentina che preleverebbe Torreira in prestito.

I ‘Gunners’ puntano ad aggiungere un obbligo di riscatto a circa 15 milioni: una cifra che la società di Commisso è disposta a sborsare ma non prima dell’estate 2022. Torreira è reduce da una stagione altamente deludente quella di Torreira che con la maglia dell’Atletico Madrid ha collezionato 26 apparizioni ma solo 722′ in campo, con 1 rete ed 1 assist all’attivo.

Situazione in divenire, con la Fiorentina in primissima fila per l’acquisto del centrocampista che, quindi, si allontana dalla pista che lo avrebbe portato a vestire la maglia dei campioni d’Italia.