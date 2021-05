Calciomercato Inter, da Kolarov a Vidal | I giocatori che potrebbero salutare dopo lo scudetto

Da Kolarov e Vecino a Vidal e Pinamonti: tutti i giocatori in bilico che potrebbero lasciare l’Inter dopo lo scudetto



È tempo di festeggiamenti per l’Inter di Antonio Conte. Il grande ex bianconero è riuscito ad interrompere lo storico dominio della Juve, iniziato proprio con lui in panchina. Un obiettivo dichiarato sin dall’inizio della sua avventura in nerazzurro, e raggiunto in solo due anni. L’Inter si gode il trionfo, ben consapevole però del lavoro che ci sarà da fare per confermarsi anche nella prossima stagionale, soprattutto in sede di calciomercato. Inevitabilmente ci sarà qualche addio in rosa, tra giocatori in scadenza ed altri in bilico. Da Kolarov a Vidal: ecco tutti i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter a fine stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Berti: “Inter, prendi De Paul. Milan e Juve? Speriamo fuori dalla Champions”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal nello scambio | Torna l’ex Serie A!

Calciomercato Inter, tutti i giocatori in bilico | I dettagli

Il primo a salutare i nerazzurri sarà con ogni probabilità Ashley Young. Il laterale inglese è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà, così come Padelli. Kolarov, reduce da un’annata piuttosto deludente, ha un’opzione per un ulteriore anno di contratto che difficilmente sarà esercitata. A centrocampo potrebbe invece esserci l’addio di Vecino, e non è da escludere quello di Vidal. L’ex centrocampista della Juventus ha ampiamente deluso nella sua prima stagione in nerazzurro ed è seguito dall’ex ct del suo Cile Sampaoli. Resta inoltre da monitorare anche la situazione di Sensi, fermato anche quest’anno dagli infortuni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, Boninsegna: “Scudetto vinto un mese fa, Lautaro e Lukaku i protagonisti”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Lautaro Martinez | “Vicino al Barcellona”

Infine, in attacco saluterà sicuramente Pinamonti, che è alla ricerca di maggiore spazio in Serie A. Occhi puntati anche su Alexis Sanchez: il 32enne ha un contratto in scadenza nel 2023 e, alla luce della situazione economica del club, potrebbe anche finire sul mercato. Porte girevoli, dunque, anche per i neo campioni d’Italia.