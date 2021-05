Calciomercato Juventus, rinnovo Inzaghi | "Non è convinto"

La Juventus potrebbe mettere le mani su Simone Inzaghi: il rinnovo con la Lazio, infatti, non è ancora arrivato

La Juventus in queste ultime quattro partite riverserà le proprie forze sulla corsa Champions, partendo dallo scontro diretto con il Milan di domenica. Anche gli stessi rossoneri, l’Atalanta, il Napoli e la Lazio proveranno ad affermarsi tra le prima quattro. Soprattutto i biancocelesti, che vivono un periodo di forma smagliante e hanno ancora una partita da recuperare. In casa Lazio, però, tiene ancora banco il futuro di Simone Inzaghi. Il rinnovo tarda ad arrivare e non è detto che la sua avventura a Roma continui.

Juventus, il rinnovo di Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare

Proprio del rinnovo di Simone Inzaghi, Nando Orsi ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “Penso che Inzaghi rinnovi se va in Champions League, e se ne vada se non arriva tra le prime quattro“. Insomma, il futuro dell’allenatore della Lazio sembra dipendere dal piazzamento finale in campionato. Il giornalista Furio Focolari, invece, ha affermato: “Secondo me non è Lotito che aspetta, ma è Inzaghi che non è convinto di rinnovare perché ormai si sente un top allenatore“. Visioni chiare, un top allenatore per una top squadra, che potrebbe essere la Juventus visto il futuro ancora in bilico di Andrea Pirlo.