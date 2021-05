La Roma si prepara al nuovo percorso con Mourinho in sede di calciomercato: occhi su David Luiz dell’Arsenal, super sfida in Serie A

Annuncio clamoroso quello della Roma. I giallorossi hanno dapprima ufficializzato l’addio di Fonseca a fine stagione, per il quale è stata decisiva la pesantissima sconfitta per 6-2 contro il Manchester United, nel match valido per l’andata della semifinale di Europa League. Da diverso tempo correvano voci riguardo al possibile sostituto del portoghese, con su tutti i nomi di Sarri e Allegri. Ma i Friedkin hanno spiazzato tutti, uscendo allo scoperto con il profilo del connazionale Mourinho per la panchina. Mentre l’ambiente romanista è a dir poco elettrizzato bisognerà pensare alle partire rimanenti per chiudere al meglio la stagione, a cominciare dal ritorno con i ‘Red Devils’ questa sera visto che il passaggio del turno di fatto è ancora possibile. Poi occhi sul calciomercato, in particolare per la difesa.

Calciomercato Roma, occhi su David Luiz: è derby in Serie A

Jose Mourinho si appresta a tornare in Italia dopo l’impresa storica con l’Inter avvenuta più di dieci anni fa. Lo ‘Special One’ viene da un momento di carriera abbastanza complicato, ma il suo valore rimane molto elevato e potrà senza dubbio dare una grossa mano alla Roma per tornare ad alti livelli. A tal proposito, sarà molto utile la prossima finestra di trasferimenti estiva, che i capitolini avranno sicuramente l’obbligo di sfruttare vista l’ennesima annata deludente.

Possibile un intervento anche nel reparto difensivo, visti i numerosi infortuni di Smalling e la poca affidabilità di Cristante. Occhio, in questo senso, al possibile colpo dalla Premier League, campionato che il tecnico portoghese conosce molto bene. Il profilo in questione, stando a quanto riferisce il sito ’90min.com’, è quello di David Luiz, centrale attualmente in forza all’Arsenal che Mourinho ha già allenato durante l’esperienza al Chelsea. Potrebbe trattarsi di una ghiotta occasione a parametro zero, visto che il contratto del brasiliano è in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo appare complicato.

Sul 34enne, però, pone la sua attenzione anche l’eterna rivale Lazio, sempre secondo il portale sopra citato. La retroguardia è il reparto più debole dei biancocelesti di Inzaghi da diversi anni e l’ex PSG potrebbe fare molto comodo per alzare l’asticella e passare ad un livello superiore. Occhio, quindi, al profilo David Luiz per la Serie A, con il possibile primo derby per Mourinho.