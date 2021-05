L’Inter pensa al mercato, ma deve fare attenzione alle richieste per i suoi big: l’agente di Hakimi commenta i rumors del Bayern Monaco sul suo assistito

L’Inter ha conquistato il diciannovesimo titolo della sua storia con ben quattro giornate d’anticipo. Un’impresa storica dei ragazzi di Antonio Conte che rimettono le mani sul tricolore interrompendo un’egemonia bianconera che perdurava da ben nove stagioni. La squadra nerazzurra ha trovato una continuità di risultati decisiva e vanta la miglior difesa e il secondo attacco del campionato.

Calciomercato Inter, futuro Hakimi

Questi numeri non sono passati inosservati neanche a chi si occupa di calciomercato e alcune big hanno iniziato a mostrare interesse per i giocatori più determinanti. Tra questi figura Achraf Hakimi, miglior terzino destro della Serie A per rendimento ed autore di sette gol e sette assist in campionato. Il laterale è arrivato da appena una stagione ed ha un contratto in scadenza nel 2025, ma tutto ciò non annichilisce le pretendenti.

Nei giorni scorsi sono stati diversi i rumors che hanno accostato Hakimi al Bayern Monaco: il marocchino conosce bene la Bundesliga visto che ha giocato 73 partite con il Borussia Dortmund prima di passare all’Inter. Una possibilità al momento smentita dal suo agente, Alejandro Camano: “Non so da dove arrivino i rumors sul Bayern Monaco: non sarei stupito da una chiamata, ma nessuno per adesso l’ha fatta“.

Calciomercato Inter, le parole dell’agente

L’agente ha quindi smentito i contatti con il Bayern in un’intervista rilasciata a ‘Spox’, aggiungendo: “Achraf è davvero felice all’Inter, non pensa ad altro. Però a chi non piacerebbe giocare al Bayern?“. La testa del giocatore è sui colori nerazzurri, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto e la premessa di poter disputare una grande Champions League la prossima stagione.

L’Inter deve però stare attenta al fascino del Bayern Monaco, anche se al momento i tedeschi non hanno effettuato mosse a riguardo. Hakimi pensa solo all’Inter, ha assicurato l’agente, ma le strade del calciomercato sono infinite e il giocatore potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi qualora si manifestasse.