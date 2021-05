In attesa di sfidare la Juventus nel big match dell’Allianz Stadium decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano pessime notizie per il Milan di Pioli: Florian Thauvin ha appena firmato per la sua prossima squadra

“Benvenuto Florian Thauvin”. Il Tigres UANL ha ufficialmente accolto Florian Thauvin che, a fine giugno, lascerà da parametro zero il Marsiglia. Il fantasista francese era da tempo una delle priorità del Milan, con Maldini interessato al colpo a costo zero. Nulla da fare per Thauvin che dunque sbarca nella prima divisione messicana a fianco del connazionale Gignac, già protagonista nell’attacco del Tigres. Proprio la punta 35enne avrebbe convinto Thauvin a sposare il progetto del club protagonista del calcio messicano.

Calciomercato Milan, niente Thauvin: i numeri del francese

Un inseguimento durato mesi che, tuttavia, è finito nel peggiore dei modi. Il Milan saluta definitivamente Florian Thauvin che a 28 anni ha deciso di accettare la ricca offerta del Tigres, seppur in un campionato decisamente inferiore, sotto ogni aspetto, rispetto a quello italiano. Nell’attuale stagione con la maglia del Marsiglia, l’ultima che disputerà Thauvin prima di trasferirsi in Messico, l’esterno ha messo a segno 8 reti, con 2 assist vincenti in 42 presenzecomplessive (3202′).

Nonostante gli infortuni, dunque, il talento del Marsiglia è tornato protagonista con buoni numeri anche in vista del prossimo futuro con la maglia del Tigres.

