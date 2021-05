Calciomercato Milan, clamoroso scambio col Barcellona | Inter ko!

Possibile ritorno in Serie A per Pjanic: l’ex Juve, accostato all’Inter, potrebbe finire in un clamoroso scambio col Milan. Tutte le cifre e i dettagli



È quasi tempo di bilanci per tutti i top club europei. In attesa degli ultimi verdetti, infatti, le big iniziano a tirare le somme di una stagione fitta e impegnativa e, di fatto, senza precedenti. Per molti allenatori e giocatori, però, è già possibile fare un bilancio. È ad esempio il caso di Miralem Pjanic: l’ex Juve ha ampiamente deluso le aspettative al suo primo anno al Barcellona, dopo l’arrivo nel maxi scambio con Arthur. Il centrocampo bosniaco è diventato a tutti gli effetti una riserva nelle gerarchie di Koeman, al punto che si parla già di un suo possibile addio al club blaugrana per un ritorno in Serie A. Oggi si è infatti parlato dell’ipotesi Inter, ma per il 31enne potrebbe spuntare anche il Milan. Ecco la clamorosa ipotesi di scambio col Barcellona: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, niente Pjanic | Clamorosa ipotesi di scambio tra Milan e Barcellona!

Il club blaugrana, ancora alle prese col rinnovo di Messi, sta anche iniziando a pensare al post Jordi Alba. In questo senso, un nome da monitorare è quello di Theo Hernandez, che con la maglia del Milan si è ormai affermato come uno dei migliori terzini sinistri del panorama internazionale. E il Barça potrebbe approfittare proprio della situazione di Pjanic per proporre l'esperto centrocampista ai rossoneri in cambio del laterale francese. L'ex Roma e Juve conosce benissimo la Serie A e aumenterebbe sicuramente la qualità e l'esperienza del centrocampo del Milan.

Il suo cartellino è valutato circa 40 milioni di euro, mentre la società milanese valuta Theo Hernandez non meno di 60 milioni. Per arrivare al terzino il Barcellona dovrebbe dunque sborsare anche un conguaglio di circa 20 milioni di euro. In ogni caso, si tratta al momento di semplici ipotesi e suggestioni di calciomercato. Staremo a vedere.