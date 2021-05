L’intreccio dei portieri tra Juventus e Milan potrebbe essere ufficializzato a fine stagione dalle due squadre che si incontreranno domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium nella difficile sfida in ottica Champions League

In vista della gara delicata tra Juventus e Milan, che andrà in scena domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium, non mancano di circolare voci sul calciomercato delle due squadre che si stanno ancora giocando alla prossima edizione della Champions League. I destini dei bianconeri e dei milanesi sembrano essere quanto mai legati, specie per quanto riguarda il futuro dei portieri. E una bomba, in tal senso, è arrivata in diretta a ‘Top Calcio 24’.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco: cambia l’agente | Interviene Bonucci

Calciomercato Juventus e Milan, Donnarumma e Maignan a fine stagione

Con Gianluigi Donnarumma sempre più lontano dai pali del Milan, il futuro del portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczęsny, sembra essere legato a doppio filo a quello del suo collega azzurro. Il rinnovo del campano, classe 1999, con i rossoneri traballa ancora molto, tanto che è molto più probabile un suo arrivo alla corte di Andrea Pirlo, che un accordo con la dirigenza capitanata da Paolo Maldini.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, clamoroso scambio col Barcellona | Inter ko!

A ‘Top Calcio 24’, il giornalista Andrea Longoni ha lanciato la sua sentenza: “Mi aspetto, dopo l’ultima giornata di campionato che Maldini annunci Maignan e la Juventus faccia lo stesso con Donnarumma“, ha dichiarato. Insomma, le voci di corridoio sembrano essere tutt’altro che voci, anche perché, anche dalla Francia, ormai danno fatta la trattativa che porterà l’estremo difensore del Lille nella rosa di Stefano Pioli.