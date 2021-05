Il Milan continua a pensare al futuro e studia il nuovo colpo dalla Serie A: pronta l’offerta, due giocatori sacrificabili

Il Milan può ritenersi soddisfatto della stagione vissuta fin qui, ma non bisogna mollare in queste ultime quattro gare per non buttare all’aria tutto ciò che è stato fatto di buono. I rossoneri infatti stanno rispettando l’obiettivo prefissato all’inizio della scorsa stagione, ovvero il raggiungimento di una delle prime quattro posizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro Gattuso e Fonseca | La Spagna sullo sfondo

La compagine allenata da Stefano Pioli per metà campionato ha sognato anche lo scudetto mantenendo la prima posizione in classifica, ma successivamente è arrivato qualche passo falso di troppo che ha lanciato l’Inter in vetta. La qualificazione in Champions League è ancora alla portata ma bisogna fare bene in questo finale per non perdere posizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione da urlo | Scambio con la Juventus, c’è l’ok di Allegri

Calciomercato Milan, c’è Vignato nel mirino: Conti o Krunic nell’affare

Mentre la squadra è concentrata esclusivamente sul campo per rispettare l’obiettivo prefissato a inizio anno, la società continua a pensare al futuro e monitora la situazione di tanti giocatori per effettuare nuovi colpi in estate. Nel mirino della dirigenza ora potrebbe esserci il talento del Bologna Emanuel Vignato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre cessioni da urlo | Il tesoretto per il top player

L’esterno classe 2000 ieri si è messo in mostra nella gara contro la Fiorentina realizzando ben tre assist per Rodrigo Palacio. Il calciatore potrebbe piacere al Milan soprattutto con l’eventuale addio di Hakan Calhanoglu. La società potrebbe mettere sul piatto Conti o Krunic per convincere il Bologna. Il calciatore è valutato circa 15-18 milioni di euro.