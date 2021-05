Calciomercato Napoli, Gattuso e Fonseca | Suggestione in Liga

La Spagna potrebbe accogliere uno tra Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca: le suggestioni per il futuro non mancano

Napoli e Roma molto probabilmente a fine stagione diranno addio ai rispettivi allenatore. Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca, infatti, sono in rottura coi club e queste potrebbero essere le ultime partite della stagione. Il futuro per i due allenatori è ancora tutto da scrivere e molto dipenderà da come concluderanno le loro esperienze. Chiaramente, Gattuso è in una posizione diversa rispetto a Fonseca, che ora ha messo a rischio anche il settimo posto e questo potrebbe influire sulla sua prossima squadra.

Gattuso e Fonseca, possibilità Valencia

Il Valencia ha esonerato oggi Javi Garcia e affidato la squadra a Salvador ‘Voro‘ Gonzalez fino al termine della stagione. Peter Lim dalla prossima estate cercherà di avviare un nuovo progetto con un nuovo allenatore, e due dei candidati probabilmente saranno Gattuso e Fonseca. Il tecnico del Napoli ha come agente Jorge Mendes, che sostanzialmente ha una grande influenza nel club spagnolo. Poi c’è Fonseca, che percepisce 2 milioni di euro a stagione e rientra perfettamente nei parametri del club.