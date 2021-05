Per rilanciarsi il Real ha già pronto l’assalto a Mbappe, e per arrivarci ha deciso di mettere in vendita il big che piace a Juve e Inter

Sia il Real Madrid, sia Kylian Mbappe non giocheranno la finale di Champions League. Gli uomini di Zidane hanno avuto la peggio nella doppia sfida con il Chelsea di Tuchel, mentre per il Paris Saint-Germain sono stati provvidenziali Guardiola e il suo Manchester City. A uscirne con le ossa rotta sono entrambi, tanto che nelle valutazioni del post eliminazione il francese avrebbe pensato seriamente di lasciare Parigi. Dal canto loro, invece, i Blancos non hanno mai nascosto le simpatie per il campione del mondo in carico, e durante la prossima finestra di calciomercato potrebbero tentare l’assalto mettendo sul piatto un big che piace anche a Juventus e Inter.

Calciomercato, Asensio per arrivare a Mbappe | Attenzione a Juve e Inter

Nel calciomercato dell’era del Covid, per riuscire a strappare ai concorrenti i campioni è necessario fare dei sacrifici. Il Real Madrid, che corteggia da oltre un anno l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, nel tentativo di avere la meglio sugli stessi francesi, vorrebbe mettere sul piatto, secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.com’, Marco Asensio, l’ala destra spagnola in forza alla squadra di Florentino Perez e Zidane dal 2015. Classe 1996, un contratto con i merengues fino al 2023, il trequartista piace anche a Juventus e Inter, che vista la necessità di fare cassa del club potrebbero inserirsi, lasciando a bocca asciutta il PSG.

Veniamo, però, alle cifre. Asensio guadagna ora al Real Madrid 5,24 milioni di euro netti a stagione, e ha una clausola rescissoria da 700 milioni, messa proprio per evitare assalti da parte degli sceicchi. Certo, con la situazione finanziaria si potrebbe facilmente aggirare, e per riuscire a fare lo sgarbo ai parigini, stando al valore di mercato del giocatore, servirebbero circa 35 milioni di euro.

In alternativa, la strada per la Francia dell’ala destra è sempre più concreta. Anche perché con l’arrivo alla corte di Mauricio Pochettino, il Real Madrid potrebbe risparmiare non poco per Mbappe, il cui costo si aggira invece sui 160 milioni di euro.