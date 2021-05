Lukaku dell’Inter finisce nel mirino anche dei tedeschi, che starebbero pensando a lui come erede dell’attaccante, offerti l’ex Juventus e 50 milioni

Con 21 gol e nove assist solo in Serie A, Romelu Lukaku è sicuramente stato (e lo sarà anche per le prossime giornate) uno degli artefici della magica stagione dell’Inter che, dopo il pareggio tra Atalanta e Sassuolo di domenica, ha messo in bacheca il suo diciannovesimo scudetto con quattro giornate di anticipo. Difficile, quindi, non accorgersi di lui in prospettiva calciomercato. Corteggiato da più parti, una delle pretendenti vedrebbe in lui l’erede di un altro grande attaccante, che a fine anno potrebbe lasciare la sua squadra e trasferirsi altrove. Sul piatto, per i nerazzurri, soldi (tanti) e un ex Juventus e Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, Lukaku per il dopo Lewandowski | L’ex Juventus sul tavolo

Da più parti si rincorrono voci di un probabile addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. L’attaccante polacco, classe 1988 e soprattutto uno dei migliori finalizzatori d’Europa da diversi anni, andrebbe quindi via dalla Germania, lasciando il reparto offensivo della squadra bavarese senza tanti gol, pesanti e non. Ed è proprio per questo motivo che dal club di Karl-Heinze Rummenigge hanno messo gli occhi addosso a Romelu Lukaku, di cui, si dice, vadano letteralmente pazzi. Il belga dell’Inter ha convinto, infatti, a sufficienza (per utilizzare un eufemismo) nella squadra di Antonio Conte da aver attirato molti corteggiatori, soprattutto all’estero.

Tra chi è disposto a spese folli per l’attaccante e chi dovrà rinunciarci per mancanza di quattrini, il Bayern Monaco si potrebbe fare avanti con una proposta abbastanza concreta da poter indurre la dirigenza dei nerazzurri a pensare seriamente a un addio in vista del prossimo anno per Lukaku. Sul tavolo, infatti, sono stati messi 50 milioni più il cartellino dell’ex Juventus e Paris Saint-Germain Kingsley Coman. Il costo dell’operazione, quindi, si dovrebbe aggirare intorno ai 115 milioni di euro, considerato che il cartellino dell’ala sinistra francese è valutato intorno ai 65 milioni di euro a prezzi di mercato.

Che ne sarà del belga ancora non si sa, sicuro è che ancora per quattro giornate potrà stupire nella sua Inter.