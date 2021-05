Il futuro di Neymar potrebbe incidere, non poco, sulle strategie della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Un effetto domino clamoroso quello che può coinvolgere buona parte dei top club europei, Juventus in primis: la cessione del big, a giugno, è sempre più probabile

In attesa di scendere in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro il Milan, la Juventus si sta già guardando intorno in ottica calciomercato. Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva e, per i bianconeri, potrebbe arrivare un’importante svolta per quanto riguarda l’attacco. Intreccio ed effetto domino con tre top club che, da luglio, possono mettere in scena una serie di colpi clamorosi: i dettagli.

Calciomercato Juventus, rinnovo Neymar: rivoluzione e addio al big

Secondo quanto riferito da ‘Equipe’ e riportato da ‘Diario Gol’, il futuro di Neymar sarà ancora a Parigi. Viene riportato come tra l’entourage del brasiliano ed il club di Al-Khelaifi sia stato raggiunto un accordo per il faraonico rinnovo del gioiello verdeoro: quinquennale, fino al 30 giugno 2026, a ben 30 milioni netti a stagione. Un rinnovo che, in buona parte, farebbe felice Florentino Perez. Con il prolungamento di ‘O’Ney’, l’addio di Messi al Barcellona resterebbe un’opzione più che calda. La ‘Pulga’ è corteggiato da mesi dal club francese che vorrebbe ricostruire la super coppia proprio con Neymar.

Con Messi a Parigi al fianco del brasiliano, a fare le valigie sarebbe Mbappè da tempo il primissimo nome sulla lista di Florentino Perez. Un incastro che accontenterebbe tutti ma non il Barcellona, a caccia di un erede di Messi per il prossimo anno. Ecco quindi che i catalani potrebbero tornare a pensare ad un vecchio obiettivo della dirigenza blaugrana: Paulo Dybala. L’addio della ‘Joya’ alla Juventus pare inevitabile, vista la scadenza contrattuale ferma al 2022 ed il rinnovo che difficilmente arriverà nelle prossime settimane.

L’ex Palermo guadagna circa 7,3 milioni all’anno e la Juventus valuta il suo cartellino intorno ai 50 milioni di euro: il Barcellona di Koeman, dunque, può tornare a farsi avanti per affidare a Dybala la pesante eredità di Messi.