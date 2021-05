Possibile scambio alle porte tra Milan e Juventus con lo zampino di Mino Raiola

La Juventus studia le strategie prossima stagione e nei piani della società c’è l’idea di uno scambio con il Milan. Proprio il Milan deve risolvere tante situazioni in sospeso, una su tutte quella legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ostacolato da Mino Raiola che lo spinge altrove. Proprio Juventus e Milan si sfideranno in campo domenica in una delle partite più cruciali della stagione, per guadagnare un posto in Champions League e non rendere la stagione fallimentare.

Calciomercato, idea scambio Bernardeschi-Romagnoli

In chiave mercato Juventus e Milan discutono da tempo sul possibile scambio Bernardeschi-Romagnoli. Entrambi i calciatori hanno ancora un anno di contratto con le rispettive squadre. Per entrambi i club rappresentano una risorsa da poter sfruttare per fare plusvalenza ed entrambi i giocatori, avendo poco spazio, sarebbero disposti a mettersi in gioco con un’altra maglia.

Si tratterebbe di uno scambio da 25 milioni di euro e anche dietro a questa operazione c’è lo zampino di Raiola, agente di entrambi,che di recente aveva spinto il difensore rossonero alla corte del Barcellona di Joan Laporta. Di recente è subentrato l’Atletico Madrid, su apprezzamento del Cholo Simeone.