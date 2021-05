La Roma pensa a colpi importanti per il futuro e per la porta si pensa al big: la mossa dell’agente che beffa la Juventus

Sono ore importanti quelle che sta vivendo la Roma, che dopo un’annata difficile inizia a programmare il futuro con positività e grandi ambizioni. Il club giallorosso ieri è stato eliminato dall’Europa League in semifinale dopo aver battuto per 3-2 il Manchester United, a causa della sconfitta per 6-2 nella gara di andata.

Anche in campionato resta poco da fare alla Roma in queste ultime giornate, visto che le qualificazioni in Champions League in Europa League sono ormai fuori dai radar. Ora infatti la compagine della Capitale dovrà lottare per mantenere un posto nella Conference League, la nuova competizione della Uefa alla quale accede la settima in classifica.

Calciomercato Roma, Mendes offre De Gea ai giallorossi: Juventus ‘tradita’

Il club giallorosso non vuole più vivere annate come quella in corso e nella prossima stagione spera di rialzarsi in maniera definitiva. Per questo motivo ha ingaggiato un big come Jose Mourinho per la panchina facendo un sacrificio importante, e ora studia le mosse di calciomercato per accontentare il portoghese.

L’addio di Pau Lopez è sempre più vicino e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe esserci un big per il futuro. Il procuratore Jorge Mendes, infatti, avrebbe proposto alla Roma David De Gea, beffando così la Juventus che è interessata allo spagnolo.

Per arrivare a lui, però, c’è bisogno di una mossa del Manchester United che deve abbassare le pretese: difficile al momento capire se i ‘Red Devils’ siano disposti a fare una mossa del genere.