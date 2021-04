La Juventus lavora per il futuro e deve risolvere la situazione di Paulo Dybala. Possibile addio: c’è la contromossa dopo l’offerta del Barcellona

Non è un momento semplice quello che sta vivendo la Juventus, che ha passato mesi davvero difficili e ora vuole provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi attraverso la conquista di un posto in Champions League per la prossima annata e la Coppa Italia, vista la finale di metà maggio contro l’Atalanta.

Dopo nove anni consecutivi sembra ormai sfumare l’obiettivo scudetto, visto che l’Inter sta dominando in Serie A e si appresta a salire sul tetto d’Italia undici anni dopo l’ultima volta. I nerazzurri infatti hanno un distacco di ben dodici punti dalla Juventus e una rimonta appare ormai improbabile.

Calciomercato Juventus, assalto Barcellona: proposto lo scambio per Dybala. Paratici chiede De Jong

La Juventus intanto non smette di lavorare per migliorare in futuro e pensa alle possibili mosse da attuare nel prossimo calciomercato sia in entrata che in uscita. C’è ancora da risolvere la questione legata a Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non c’è ancora un accordo per il rinnovo nonostante mesi di discussioni.

Per questo motivo potrebbe esserci l’addio già a giugno e non mancano le pretendenti per acquistare la ‘Joya’. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona che avrebbe già l’offerta pronta: sul piatto infatti potrebbe esserci Philippe Coutinho. La Juventus però non sembra interessata al brasiliano e avrebbe pronta una contromossa: i bianconeri vorrebbero chiedere Frenkie De Jong.

L’olandese rappresenterebbe sicuramente un acquisto più utile in quanto il centrocampo della ‘Vecchia Signora’ sembra essere in difficoltà e per questo motivo potrebbe essere l’uomo giusto per svoltare.