La Juventus lavora per il futuro e pensa al ritorno al sorpresa in attacco: c’è l’assist del Paris Saint-Germain

Non stata una stagione semplice fino a questo momento per la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi e ora deve provare a rialzarsi in questo finale. Nelle ultime due settimane di campionato, i bianconeri dovranno cercare di raggiungere più successi possibili per ottenere una posizione in zona Champions League.

La lotta per la quarta posizione è agguerrita e ci sono cinque squadre che combattono per ottenere gli ultimi tre posti rimasti a disposizione dopo quello già certo dell’Inter. La ‘Vecchia Signora’ domani se la vedrà con il Milan in una gara che può già rivelarsi decisiva in ottica Champions League.

Calciomercato Juventus, assist per Kean: il PSG si allontana

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società non smette di lavorare sul futuro e pensa ai nuovi colpi da attuare nella nuova sessione di calciomercato. Tra i calciatori nel mirino c’è anche Moise Kean, che ha vissuto nel complesso una buona annata con la maglia del PSG.

Il classe 2000 è considerato come un elemento del vivaio per la Juventus e quindi il suo utilizzo sarebbe più che utile per la Champions League, in quando non occuperebbe uno slot. I bianconeri lo continuano a seguire e, secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di non puntare più su di lui.

Il calciatore dunque potrebbe rientrare all’Everton e questa potrebbe essere una buona notizia per la Juventus che potrebbe effettuare un nuovo assalto.