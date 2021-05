Lautaro Martinez è ambito dai maggiori club europei, con il Real balzato in pole nelle ultime ore. Inter quasi obbligata a privarsene, col sostituto che può arrivare da Bergamo

Lautaro Martinez potrebbe a breve rinnovare il suo contratto con l’Inter fino a giugno 2024. Col nuovo agente, Alejandro Camano, intesa probabile simile se non identica a quella che era già stata raggiunta coi vecchi procuratori dell’argentino, Beto Yaque e Sergio Zarate: vale a dire aumento di stipendio fino a 4,5-5 milioni di euro netti più bonus e cancellazione della clausola esistente fissata a 111 milioni di euro nonché valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 7 luglio. Il prolungamento dell’accordo, però, non significherebbe permanenza certa in nerazzurro, anzi il nome del classe ’97 rimane pressoché in prima fila per far quadrare un po’ i disastrati conti della società targata Suning. Insomma l’ex Racing è il maggiore indiziato alla cessione addirittura entro la fine del mese di giugno.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Berti: “Inter, prendi De Paul. Milan e Juve? Speriamo fuori dalla Champions”

Calciomercato Inter, Muriel se parte Lautaro Martinez: soldi e scambio

Lautaro Martinez piace alle grandi d’Europa, con il Real Madrid a quanto pare balzato in pole nelle ultime ore con tanto di sorpasso agli acerrimi rivali del Barcellona. Dalla Spagna fanno sapere che le ‘Merengues’, accontonati (per il momento?) i sogni Mbappe e Haaland, hanno deciso di virare con decisione sul numero dieci dell’Inter, dalla quale debbono ancora ricevere sui 30 milioni dalla vendita di Hakimi. Ma chi al posto di Martinez? Conte, sempre se dovesse restare accettando il ‘sacrificio’ di uno dei suoi titolarissimi, chiederebbe anzi pretenderebbe l’acquisto di un attaccante pronto subito, che stima e che ben si adatterebbe al gioco della sua squadra. L’identikit è quello di Luis Muriel, che all’Atalanta ha finalmente trovato grande continuità. I numeri di questa stagione sono poi tutti in suo favore: in 43 presenze, ben 23 gol e 10 assist. L’agente del 30enne colombiano vanta eccellenti rapporti con l’Inter, che alla ‘Dea’ potrebbe offrire sui 15 milioni più il cartellino di Sensi valutato intorno ai 20. L’ex Sassuolo ha caratteristiche che potrebbero piacere e far comodo a Gasperini.

A.R.