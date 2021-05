Paolo Maldini è tornato a parlare a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan: tutta la verità sul futuro di Stefano Pioli

Il Milan non vuole fallire l’appuntamento Champions. Questa sera, domenica 9 maggio, la squadra di Pioli sarà protagonista all’Allianz Stadium contro la Juventus per uno scontro diretto da urlo. A pochi minuti dal fischio d’inizio della super sfida è tornato a parlare Paolo Maldini che ha rivelato ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo continuare a crescere, questo è l’obiettivo. Ce la giocheremo, non ce lo aspettavamo di arrivare fin qui”. Poi ha aggiunto le sue sensazioni su Donnarumma: “Sta bene, è molto concentrato e determinato per l’obiettivo Champions League“.

Lo stesso dirigente rossonero ha rilasciato altre dichiarazioni parlando anche del futuro di Stefano Pioli: “Resta anche senza Champions League. Non era un obiettivo richiesto all’inizio dell’anno”. Infine, un pensiero sul ritorno in Italia di José Mourinho: “Gli ho scritto un messaggio. Il suo arrivo è uno stimolo per tutti”.

Il Milan continuerà a lavorare sul fronte calciomercato a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions. L’obiettivo resta quello di tornare protagonista anche a livello europeo partecipando alla massima competizione europea riservata ai club.