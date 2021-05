Si prospetta una sessione di calciomercato estiva infuocata per la Roma: contatto tra Mourinho e il colpo a centrocampo in Ligue 1

Grande vittoria per la Roma di Fonseca contro il Crotone. Tre punti importanti, che permettono alla squadra di tornare sopra al Sassuolo di De Zerbi e riagguantare il settimo posto per la Conference League. I giallorossi, però, sono già proiettati al futuro. L’annuncio di Mourinho come prossimo responsabile tecnico ha destabilizzato l’intero ambiente e sorpresa il mondo del calcio a livello globale. Per il ritorno in Italia dello ‘Special One’ dopo più di dieci anni, le aspettative sono elevatissime. Ci sarà, però, bisogno dell’aiuto del calciomercato quest’estate, per una rosa che ha necessariamente bisogno di essere rinforza al fine di alzare l’asticella. In questo senso, arrivano novità importanti su un possibile colpo a centrocampo. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Roma, colpo Renato Sanches: contatto con Mourinho

Il palmares di Jose Mourinho alza inevitabilmente l’asticella per la Roma. Non si pretenderà di parlare già di scudetto dalla prossima stagione, ma quantomeno si punterà da subito al ritorno in Champions League. Le difficoltà della rosa, però, sono state evidenti in questa stagione – specialmente nei big match – e l’asso portoghese sta già studiando un piano di mercato con i Friedkin per potenziare il materiale a disposizione. La situazione economica complicata imporrà di seguire la linea giovani, che siano comunque pronti per gareggiare ad alti livelli.

Occhio al profilo che porta al nome di Renato Sanches, stando a quanto riferisce il sito ‘Todofichajes.com’. Il connazionale dello Special One, attualmente in forza al Lille in Ligue 1, è un centrocampista centrale classe ’97. La parentesi Bayern Monaco aveva elevato di molto le prospettive di questo talento, che poi non è riuscito a mantenere il livello. Le sue qualità, però, sono ancora evidenti e Mourinho – da sempre molto capace a valorizzare gli elementi della rosa – può contribuire a farlo esplodere definitivamente. Per l’ex Swansea trasferirsi alla corte del tecnico ex Inter potrebbe rappresentare un’opportunità molto ghiotta al fine di dare una svolta alla propria carriera.

Sempre secondo il portale spagnolo, lo ‘Special One’ non avrebbe molti dubbi in merito a questo acquisto e avrebbe già avviato personalmente i contatti con il calciatore. I francesi, dal canto loro, pare valutino il 23enne – che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 circa 30 milioni di euro. Una cifra non proprio in saldo che i giallorossi, però, sarebbero disposti a sborsare. Potrebbero tentare anche di inserire nell’affare un giocatore in prestito per abbassare le pretese. Mourinho è già all’opera per costruire la sua nuova Roma.