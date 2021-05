Calciomercato Juventus, futuro Zidane già deciso | Allegri il sostituto

La Juventus potrebbe approfittare della situazione al Real Madrid per puntare su Zinedine Zidane: l’intreccio con Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe non essere in Serie A. Dopo l’esonero dalla Juventus nell’estate del 2019 e i due anni di riposo, il tecnico toscano è pronto a rilanciare la sua carriera. La panchina della Roma è saltata visto l’approdo di José Mourinho. Il Napoli non ha ancora deciso chi dovrà essere il successore di Gattuso e la Juventus è in attesa della fine della stagione per una decisione definitiva su Andrea Pirlo. E dunque, una pista che potrebbe percorrere Allegri è quella che lo porterebbe al Real Madrid.

Juventus, intreccio Allegri e Zidane

Secondo quanto riferito da ‘IlTirreno‘, il Real Madrid vorrebbe affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri. Il rapporto tra Florentino Perez e Zinedine Zidane probabilmente s’interromperà alla fine della stagione. E la Juventus potrebbe proprio ingaggiare ‘Zizou‘, il grande sogno di Agnelli per la panchina bianconera. La vittoria della Champions è ormai diventata una fantastica ossessione e il francese è considerato l’uomo giusto per cui tentare questa impresa. Ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe essere ‘liberato’ da Max Allegri.