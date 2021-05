Calciomercato Juventus, Demiral nello scambio con la big | Arriva il 'no'

La Juventus potrebbe essere al centro di un interessante scambio tra difensori sul calciomercato. I bianconeri, infatti, potrebbero tentare la trattativa con la big di Serie A: la riposta non tarda a arrivare

La Juventus non sta vivendo una stagione brillante sul campo. I bianconeri, infatti, non riescono a decollare sotto il profilo del gioco e dei risultati. La loro stagione sta volgendo al termine nel peggiore dei modi e addirittura anche la qualificazione alla prossima stagione in Champions League. Un vero e proprio tracollo che mette a forte rischio la situazione di Andrea Pirlo sulla panchina del club torinese, al termine della stagione. Ora, dunque, gli sforzi dei bianconeri dovranno essere concentrati sul campo e sull’obiettivo da portare a casa, ma occhio a ciò che potrebbe accadere sul calciomercato.

Infatti, la dirigenza prepara una rivoluzione in piena regola che dovrebbe riguardare tutti i reparti, a partire dalla difesa. In tal senso, occhio al nome di Merih Demiral che potrebbe lasciare i bianconeri nell’ottica di un interessante scambio con la Roma. La squadra torinese, infatti, ha messo nel mirino Gianluca Mancini. La Roma, però, non sembra essere proprio d’accordo a lasciar partire il suo difensore bomber.

Calciomercato Juventus, occhio allo scambio tra Demiral e Mancini: arriva il no

Tiago Pinto, però, non sembra essere affatto convinto dall’affare che si profila sul calciomercato. Il dirigente, infatti, è intenzionato assolutamente a negare la pista nelle prossime settimane. L’idea era quella di mettere in piedi uno scambio sui 35-40 milioni di euro, alla pari, in cui sia la Juventus che la Roma avrebbero fatto plusvalenza. No, dunque, di Tiago Pinto che non pare intenzionato a perdere Mancini, seppur per un centrale valido come Demiral. Per questo, il futuro della difesa bianconera dovrà vedere altre opportunità nel prossimo futuro.