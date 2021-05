Luis Castro da l’addio allo Shakhtar che ha ringraziato il tecnico portoghese attraverso un comunicato: pronto il sostituto dalla Serie A

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Luis Castro non è più il tecnico dello Shakhtar Donetsk. Il comunicato è arrivato oggi attraverso un tweet sul profilo ufficiale del club. L’allenatore portoghese, in scadenza di contratto, lascia il club dopo 84 partite sulla panchina del club turco che lo ha ringraziato attraverso un tweet.

Luis Castro leaves Shakhtar after two years of working with the team.#Shakhtar would like to thank Luis Castro and his coaching staff for working with the team. We wish Luis every success in his future career, along with new achievements and victories!https://t.co/i84gMk7GFg pic.twitter.com/drwpNcVubP

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 12, 2021