Questa sera andrà in scena Torino-Milan: la partita potrebbe rappresentare anche l’occasione giusta per osservare e discutere di un talento granata

Il Milan continua la propria rincorsa ad un posto in Champions League. I rossoneri di Pioli sono tornati pienamente in carreggiata grazie alla straordinaria vittoria in trasferta sul campo della Juventus per 3-0 dell’ultimo fine settimana. Ora Ibra e soci sono in posizione di favore, con tre punti di vantaggio sui rivali bianconeri. Curiosamente nel destino del Milan questa sera ci sarà un’altra trasferta a Torino, ma contro i granata di Nicola, ancora in lotta per la salvezza. La vittoria sul Parma e il successivo pari a Verona hanno alimentato fortemente le ambizioni di Belotti e compagni che godono di 4 punti di margine sul Benevento terzultimo. Decisivo in entrambe le situazioni Mergim Vojvoda, terzino destro kosovare classe 1995 che ha manifestato un crescita esponenziale quest’anno.

Calciomercato Milan, sfida col Torino: occhi puntati su Vojvoda

Lo stesso Vojvoda potrebbe finire direttamente nel mirino del Milan per il prossimo futuro. I rossoneri hanno infatti bisogno di inserire in roster un nuovo terzino, soprattutto a destra dove come vice Calabria c’è il solo Dalot, che ha fatto la spola tutta la stagione su entrambe le corsie. Il portoghese inoltre è a Milano con la formula del prestito, e il Manchester United non pare intenzionato a fare sconti per un eventuale riscatto del giovane laterale lusitano.

Alla luce delle difficoltà nell’acquisto di Dalot, Maldini e soci potrebbero osservare attentamente proprio le prestazioni di Vojvoda, classe 1995 di spinta che si è distinto nonostante la stagione molto complessa del Torino. Il terzino kosovaro ha mostrato una ottima crescita in questa fase finale, e la gara di questa sera potrebbe rappresentare la giusta occasione per osservare ed eventualmente sondare il terreno per l’ex Standard Liegi, che però, almeno dall’inizio potrebbe tirare il fiato a favore di Singo, altro laterale nel mirino del Milan. In caso di tentativo si tratterebbe comunque di un affare low cost per il Milan per Vojvoda che ha anche collezionato ben 34 presenze con la sua nazionale.