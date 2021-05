Il Milan sonda il terreno per uno dei trequartisti più ambiti in Serie A: l’agente del giocatore dà un indizio

Il Milan continua a cercare un centrocampista offensivo di qualità che possa innalzare il tasso tecnico della squadra. Salvo sorprese i rossoneri dovrebbero riuscire a qualificarsi in Champions League, basteranno 3 punti in due partite per tornare nell’Europa che conta e a quel punto sarà indispensabile rinforzare la rosa per poter essere competitivi.

La società ha seguito per diverso tempo Florian Thauvin che, però, ha firmato con il Tigres. Le alternative in quella zona di campo non mancano e un’altro obiettivo del Milan è Mattia Zaccagni. Il trequartista dell’Hellas Verona era stato corteggiato dai rossoneri già nel mercato di gennaio e adesso potrebbe essere la volta buona. Il classe ’95 ha disputato un’ottima stagione, realizzando 5 reti, tra cui la meravigliosa rovesciata contro lo Spezia, e fornendo 7 assist, guadagnandosi l’attenzione dei top club di Serie A.

Calciomercato Milan, parla l’agente sul futuro di Zaccagni

Diverse squadre hanno sondato il terreno per Zaccagni, tra cui anche Napoli e Roma. Proprio sull’interesse della squadra partenopea a fare il punto sul futuro del calciatore è l’agente Fausto Pari a ‘Radio Marte’: “Il Napoli su Zaccagni? piace molto al club ma al momento è tutto fermo. Siamo fermi ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. le variabili sono cambiate, il Napoli cambierà allenatore e capirà che budget avrà a disposizione”.

Trattativa in stalla che può, quindi, favorire l’inserimento del Milan che potrebbe prendere vantaggio nei contatti per arrivare a Zaccagni. Di certo il centrocampista ex Venezia sembra destinato a fare il grande salto di qualità della sua carriera.